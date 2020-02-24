شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: وضع البئرين أتول -4 وقطامية QTS-1 على الإنتاج باستثمارات 277 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأس المهندس طارق الملا الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول، حيث أكد على سرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وتطبيق اشتراطات المحافظة على البيئة.

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وخلال الاجتماع أوضح المهندس محمد سمير رئيس الشركة أنه تم تحقيق خطة الإنتاج بنسبة 100% خلال النصف الأول من عام 2019/2020 من مناطق امتيازها الثلاث (رأس البر وشمال دمياط وشمال البرج)، حيث بلغ إنتاج الشركة 435 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 8 ألاف برميل متكثفات يومياً، مشيراً إلى الخطة المقترحة لعام 2020/2021 تشمل وضع البئرين أتول -4 وقطامية QTS-1 على الإنتاج باستثمارات تقدر بحوالى 277 مليون دولار للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية ومواجهة التناقص الطبيعى لإنتاجية الآبار، لافتاً إلى قرب الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بمشروع حقل أتول البرى بمحطة معالجة الغازات ببورسعيد بإجمالى تكلفة استثمارية 41 مليون دولار، والتى تشمل وحدة معالجة متكثفات بطاقة 15 ألف برميل يومياً وخزانين متكثفات بسعة إجمالية 120 ألف برميل، بالإضافة إلى إنشاء خط أنابيب شحن المتكثفات بقطر 10 بوصة وبطول 7 كيلو متر من المحطة البرية ببورسعيد إلى موقع الجميل، وأضاف أنه من المخطط تركيب كابل بحرى إضافى من المحطة البرية إلى حقل أتول لتعزيز التشغيل والتحكم الآلى لتسهيلات الإنتاج الخاصة بآبار المياه العميقة بتكلفة استثمارية 80 مليون دولار .

وفى مجال الاستكشاف أشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ برنامج عمل مشترك مع شركتى بى بى وأيوك لحفر لتقييم نسب النجاح بعد أن أسفرت نتائج دراسة الجدوى عن إمكانية حفر بئر استكشافى لطبقة الأوليجوسين – منطقة شرق أزوريس العميقة لآبار تحت سطحية بامتياز رأس البر، كما تقوم الشركة بعمل دراسات استكشافية تقييمية بذات المنطقة بطبقة الأوليجوسين العميقة والتى أسفرت عن احتمالية وجود مكامن بترولية أسفل حقل أتول وذلك وفقاً للبيانات التي تم تجميعها ومعالجتها بعد إجراء المسح السيزمى ثلاثى حديث الأبعاد.