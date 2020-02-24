شكرا لقرائتكم خبر عن جي.بى جلوبال تعلن عن خطط توسع بالأمريكتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة جي.بي جلوبال لتجارة النفط ومقرها الإمارات في بيان اليوم الاثنين، إنها تخطط لتوسعة عملياتها للتداول في الأمريكتين في أعقاب تعيين جين أوين رئيسا للتجارة.
وذكرت في البيان "فضلا عن تعزيز قدرات الشركة في سوق الأمريكتين المهمة، فان تعيين السيد أوين سيدعم قسم التموين والتجارة الدولية في جي.بي جلوبال".
وقال البيان "تعيين جين أوين رئيسا لعملياتنا في الأمريكتين علامة فارقة مثيرة للاهتمام لشركتنا وخطوة مهمة إذ نسعى لتعزيز حضورنا كلاعب رائد في القطاع".
وجي. بي جلوبال لها مكاتب في لندن وروتردام ودبي ومومباي وسنغافورة.
وتقدمت الشركة مؤخرا بطلب للحصول على ترخيص لإعادة تزويد السفن بالوقود في سنغافورة وهي أكبر مركز لإعادة تزويد السفن بالوقود في العالم.
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