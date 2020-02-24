شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتهاوى بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، لتسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة ، فى ظل تصاعد مخاوف انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 3.5% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بعد تسجيل مستوي قياسي جديد عند 433.90 نقطة فى الجلسة قبل السابقة.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا نسبة 0.6% ،فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاث أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 5.5% ، بفعل مخاوف فرض قيود على السفر والرحلات فى أوروبا ،وتوقعات بتراجع أرباح معظم الشركات العاملة فى القطاع.

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انخفض مؤشر فوتسي الإيطالي بأكثر من 4% ، ليتصدر قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، بسبب تصاعد مخاوف تضرر ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو جراء انتشار فيروس كورونا فى شمال البلاد.

أكدت السلطات الصحية الإيطالية يوم الاثنين على وجود 152 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي ،مع ارتفاع الوفيات إلى أربع حالات.

وقررت الحكومة الإيطالية وضع حوالي 12 مدينة فى الشمال تحت الحجر الصحي ،حيث تقع مدينتي ميلانو والبندقية محور الزيادة فى حالات فيروس كورونا ،وتشكل تلك المناطق حوالي 30% من الناتج الاقتصادي لإيطاليا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 2.5% ،مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 1.05% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بعد تسجيل مستوي قياسي جديد عند 3,393.52 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 3.6% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 3.7% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس أكثر من 3.6 % ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 3.5%.