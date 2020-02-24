شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار وغموض "كورونا" يهدد أسواق المال العالمية والان نبدء بالتفاصيل

ألقت المخاوف الذي أثارها اتساع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد في دول مختلفة حول العالم بثقلها على أسواق المال حول العالم، في ظل تنامي إحساس المستثمرين بالغموض.

في ألمانيا، تراجع مؤشر "داكس" الرئيسي في فرانكفورت بنسبة 31ر3% ، في حين انخفض مؤشر "يوروستوكس 50 " بنسبة 27ر3%.

وسجلت أسعار الذهب، الملاذ الآمن في ظل الوضع الحالي، أعلى مستوى في سبع سنوات اليوم، ووصل سعر الأوقية الترويسية (1ر31 جرام) إلى 1679 دولارا.

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كما ضغطت المخاوف على أسعار النفط، وتراجع سعر برميل خام برنت في التعاملات الصباحية إلى 13ر57 دولار للبرميل.

وتأتي توترات الأسواق في ظل اتساع انتشار الفيروس حول العالم، وخاصة مع تزايد الإصابات في كوريا الجنوبية وإيطاليا.

وقال المحلل المصرفي مايكل بيسينجر :"من الواضح أن العواقب الاقتصادية لوباء كورونا ستكون كبيرة".