شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يخصص 232 مليون يورو لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص 232 مليون يورو ( 251 مليون دولار) لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، وذلك عقب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا، كما طالبت الدول الأعضاء بعدم اتخاذ قرارات متسرعة بدون الاستناد لدليل علمي.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات جانيز ليناريتش " بعد تسجيل أكثر من 2600 حالة وفاة، لا يوجد خيار إلا الاستعداد على جميع الأصعدة".

وسوف يتم توجيه نصف المبلغ لمساعدة منظمة الصحة العالمية في تحسين إجراءات الاستعداد والتعامل في الدول التي لديها أنظمة صحية ضعيفة. وسوف يتم تخصيص بقية المبلغ للبحث العلمي، على سبيل المثال من أجل الأمصال.