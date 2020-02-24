شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "البركة المصرفية" تتراجع 29% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لمجموعة البركة المصرفية، المعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح العائدة لمساهمي المجموعة بلغ 29% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح- عائد لمساهمي المجموعة- بقيمة 21.9 مليون دولار أمريكي، مُقابل صافي أرباح بلغ 30.9 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتأثرت الأرباح بالربع الرابع من العام 2019 بشكل رئيسي بالتطورات النقدية والجيوسياسية في البلدان التي تعمل بعض وحدات المجموعة، علاوة على قيام المجموعة برصد مخصصات تحوطية أكبر لوحدتها المصرفية.

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في تركيا بغرض تعزيز سالمة أوضاعها المالية وتمكينها من مواصلة الانطالق والنمو في السوق التركي الذي يعتبر أحد الأسواق الرئيسية للمجموعة.

هذا وتراجع الدخل ليبلغ 48.4 مليون دولار أمريكي، مُقارنة بدخل بلغ 53.5 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 105.7 مليون دولار أمريكي خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 129.1 مليون دولار خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغت 83.8 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 98.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.