شكرا لقرائتكم خبر عن "متلايف" توضح موعد انتهاء اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج مع "ولاء للتأمين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة متلايف إيه آي جي العربي عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج الموقعة بينها وبين شركة ولاء للتأمين التعاوني، وذلك بحلول تاريخ 27 فبراير الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إنه بموجب نظام الشركات، سيكون قرار الاندماج نافذاً مباشرةً بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض قائم من دائني متلايف إيه آي جي العربي على صفقة الاندماج.

وسبق أن وقعت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية و"متلايف إيه آي جي العربي" اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء.

وتخضع هذه الصفقة لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ذات الصلة.

Advertisements

ونوهت ولاء للتأمين، في بيان سابق، إلى أنها لا تملك أية أسهم في شركة متلايف أيه آي جي العربي، كما لا تملك شركة ولاء خيار شراء أي أسهم في شركة متلايف.

كما أن المستشار المالي لشركة ولاء للتأمين "الجزيرة كابيتال" غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى شركة ولاء للتأمين لإتمام الصفقة، وذلك نظراً لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة ولاء للتأمين التعاوني، في مطلع يونيو 2019، عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.