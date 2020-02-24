شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مصاريف العمليات تهبط بأرباح بنك "الاستثمار" 58.5% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للبنك السعودي للاستثمار، المعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع في الأرباح بنسبة 58.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 239 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 576 مليون ريال في العام 2018.

وأرجع البنك النمو في الأرباح للارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة للزيادة في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابله انخفاض في إيجار ومصاريف مباني، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

Advertisements

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 2.27 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 2.28 مليار ريال خلال العام من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 311.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 345.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وحقق البنك صافي أرباح بلغ 308.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.028.5 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.