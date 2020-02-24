شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية جديدة ليتحرك دون حاجز 56.00 دولار، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 53.23، بينما يمثل الثبات دون 57.36 الشرط الأول لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 57.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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