شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة مزيد من الميل الصاعد ليقترب من مستوى 18.85 مجدداً، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 19.64 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 18.38 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.50 والمقاومة 18.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد