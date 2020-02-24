شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليلامس مقاومة القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، وتبدو الطريق مفتوحة لمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث يحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار تجاوز مستوى 1692.00 لزيارة مقاومة القناة الصاعدة طويلة الأمد عند 1720.00.
من هنا، فإن توقعاتنا الإيجابية ستبقى قائمة لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1648.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1640.00 والمقاومة 1690.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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