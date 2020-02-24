شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليهاجم مستوى 1.2920 ويستقر دونه الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التصحيحي التالي الذي يتواجد عند 1.2736، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.2975 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط