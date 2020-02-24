الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 24-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون مستوى 1.0860، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، بينما تتواجد أهدافنا الرئيسية عند 1.0760 ثم 1.0680.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0740 والمقاومة 1.0880

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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