شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل مستوى قياسي جديد خلال سبع سنوات بفعل مخاوف الانتشار السريع لفيروس كورونا على مستوى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مستوى قياسي جديد خلال سبع سنوات ، لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، على بعد خطوات قليلة من التداول فوق مستويات الحاجز النفسي عند 1,700$ للأونصة ، فى ظل تسارع الطلب على المعدن كملاذ آمن ، بفعل تصاعد مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي ، عقب الانتشار السريع لفيروس كورونا فى بلدان أخرى غير الصين.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.2% إلى 1,689.33$ الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2013 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,653.58$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,651.82$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 3 كانون الثاني/يناير الماضي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل تصاعد مخاوف انتشار فيروس كورونا خارج الصين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 3.75% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي ، بفضل الطلب الاستثماري القوي على المعدن كملاذ آمن.

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انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع فى مستهل جلسات الأسبوع ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل تصاعد مخاوف الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد فى بلدان أخرى غير الصين.

ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس التاجي فى إيطاليا وإيران مع زيادة عدد الوفيات ،و أعلنت كوريا الجنوبية حالة التأهب القصوى للأمراض المعدية لأعلى مستوياتها ،خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من 700 حالة والوفيات إلى 7 حالات.

وعبرت منظمة الصحية العالمية عن قلقها البالغ بشأن تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين ،الأمر الذي أصبح مصدر قلق واضح لأسواق المال العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 933.94 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.