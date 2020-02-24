شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 3.5% بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا عالميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط العالمية أكثر من3.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل تصاعد مخاوف ضعف مستويات الطلب العالمي على النفط ، فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين ، مع ارتفاع وتيرة الإصابة بالفيروس التاجي الجديد فى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.5% إلى مستوي 51.42$ ، من مستوى إغلاق يوم الجمعة عند 53.31$، وسجل أعلى مستوي خلال تعاملات الاثنين عند 52.59$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 3.7% إلى مستوي 56.30$ للبرميل ، من مستوى إغلاق الجمعة عند 58.45$ ، وسجل أعلى مستوي اليوم عند 57.74$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.7% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة واحد بالمئة ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا خارج الصين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2 % ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين ،والعقوبات الأمريكية على فنزويلا ،والهبوط الحاد فى إنتاج النفط الليبي.

أدي الانتشار السريع لفيروس كورونا فى العديد من البلدان خارج الصين إلى تصاعد المخاوف ضعف مستويات الطلب العالمي على النفط ، فى سوق ينعم بوفرة المعروض ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية.

فى كوريا الجنوبية ،أعلنت السلطات الحكومية حالة التأهب القصوى فى البلاد ، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد لأكثر من 700 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 7 حالات.

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وفى إيطاليا ،أعلنت السلطات الصحية يوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس فى شمال البلاد إلى 152 حالة ،مع زيادة الوفيات إلى 4 حالات.

وأكدت الحكومة الإيرانية على إصابة 43 حالة بالفيروس التاجي ،مع زيادة الوفيات إلى 8 حالات ،وأشارت إلى إن معظم الإصابات تقع فى مدينة قم الشيعية المقدسة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية فى وقت سابق من هذا الشهر ، إن فيروس كورونا سوف يتسبب فى انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 435 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري ، فى أول انخفاض ربع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2009.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو منصة واحدة ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 679 منصة ، و الذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.