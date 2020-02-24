11 جنيهاً.. قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل 705 جنيهاً

واصلت أسعار الذهب، في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، ارتفعاتها من جديد مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 24 فبراير 2020.

وذكرت صحيفة "الوفد" أن قيمة الارتفاع بلغت 11 جنيهاً، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، نحو 705 جنيهات للجرام الواحد.

وأضافت الصحيفة أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 604 جنيهات، وعيار 24 نحو 803 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 5624 جنيهًا.

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أفادت الصحيفة بأن الذهب العالمي قد ارتفع أكثر من 2% اليوم، الإثنين، ليسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2013، حيث فاقم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول عدة غير الصين المخاوف من تضرر النمو الاقتصادي العالمي مما حفز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

يشار إلى أن أسعار الذهب المحلية ترتبط بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميًا، ومن ثم حدوث أي تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير.

كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التي تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات بسبب فيروس كورونا، وكذلك مؤشرات النمو العالمية، وفق رأفت أمين، أحد التجار بسوق الصاغة.