شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الموز المحلى بالأسواق والبلدى يبدأ من 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الموز في الأسواق المصرية انخفاضا خلال الأيام الماضية وذلك مع زيادة الإنتاج المحلى وزيادة المعروض بالأسواق حيث شهدت جميع الأصناف المحلية انخفاضا بين 1 – 2 جنيها في سعر الجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن الكميات المطروحة من الموز هذا العام تكفى للطلب المحلى حيث أن الأسعار منخفضة عن العام الماضي بنسب تقترب من 20 – 30%، مشيرا إلى أن سعر الموز البلدى الأكثر انتشارا تتراوح بين 5 – 6 جنيهات كسعر جملة في حين يتراوح السعر للمستهلك بين 6.5 – 8 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن الأسعار تراجعت جنيهين في الكيلو عن بداية الموسم.

وأضاف النجيب في تصريح لـ"الخليج 365" أن سعر الموز صنف وليم يتراوح سعره بين 6 – 8 جنيهات للكيلو في سوق العبور للجملة في حين يصل سعره للمستهلك حسب المنطقة بين 7.5 – 9.5 جنيها للكيلو، أن سعر الموز المغربى بتراوح بين 6 – 8 جنيهات للكيلو كسعر جملة في حين يتراوح سعره للمستهلك بين 8 – 10 جنيهات حسب المنطقة، في حين يتراوح سعر الموز البيكو بين 7 – 9 جنيهات للكيلو كسعر جملة ويباع للمستهلك بين 9.5 جنيها إلى 11 جنيها للكيلو حسب المنطقة، وأن سعر الموز المستورد 25 جنيها للكيلو في سوق الجملة بينما يصل سعر للمستهلك بين 28 – 30 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

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الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلى، واشادت بالسياسات الاقتصادية التي انتهجتها مصر في المرحلة الماضية من اجل زيادة الرقعة الزراعية.