شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: الشهر المقبل بدء مشروع جمع البيانات بصعيد مصر للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن النتائج الإيجابية لأول مزايدة عالمية للاستثمار في البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر تشجع الوزارة للمضي قدما في خططها لجذب المزيد من استثمارات كبري الشركات العالمية إلى مصر للبحث والاستكشاف فى المناطق البكر الواعدة التي يمكن أن تمثل مصدراً جديداً ومستقبلا لتنمية ثروة مصر البترولية باعتباره الهدف الرئيسي للوزارة، مشيرا إلى أن منطقة البحر الأحمر جذبت بالفعل شركات عالمية كبرى للعودة للعمل في مصر وشجعت الشركات العاملة على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وجاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2020 – 2021، بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر واللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمستشار الدكتور شريف الشاذلى رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونواب رؤساء هيئة البترول والشركتين القابضتين إيجاس وجنوب الوادى القابضة للبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.

ووجه الملا خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة لجمع البيانات والمعلومات بمناطق البحر الأحمر وصعيد مصر الاستكشافية بما يعزز الجاذبية الاستثمارية لتلك المناطق أمام الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار ويدعم إمكانية طرح مزايدات عالمية جديدة بها، خاصة وأن مشروع جمع البيانات الذى تم تنفيذه بالبحر الأحمر كمرحلة أولى ساهم بنجاح في وضع المنطقة على خريطة الاستثمار البترولى لأول مرة.

كما شدد الملا علي أن محافظات الصعيد تمثل أحد أبرز الأولويات فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، مشيرا إلى أن التوسع في توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى دعم جهود الدولة لتحقيق تنمية حقيقية بالصعيد وتحقيق عدالة اجتماعية فى التطوير والخدمات الحضارية بين كافة ربوع الوطن.

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وزير البترول يتوسط الحضور

وأوضح المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول أنها تواصل برنامجها في إطار استراتيجية الوزارة لوضع مناطق بكر جديدة علي خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف للبترول والغاز، مشيرا إلى أنها تخطط حاليا لبدء المرحلة الثانية من المشروع المشترك لتجميع البيانات والمعلومات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر، كما أنها بصدد البدء خلال الشهر المقبل في المشروع المشترك لجمع البيانات والمعلومات بصعيد مصر على مساحة شاسعة تزيد عن نصف مليون كيلو متر مربع وباستخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطورا موضحا أن أولى مراحل المشروع تستهدف مساحة قدرها 114 ألف كيلو متر مربع.

وأكد أنها تستهدف في خطتها للعام المالي القادم 2020/2021 الاستمرار فى تنمية حقول انتاجها وتحقيق زيادة في الإنتاج البترولي بنسبة 17% مستهدفة متوسط يومي للإنتاج يتجاوز 27.5 ألف برميل مقارنة بنحو 23.5 ألف برميل حاليا، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع مواجهة التناقص الطبيعي لإنتاج الآبار.

وأضاف أن الخطة تشمل التوسع في أنشطة الاستكشاف من خلال برنامج لحفر 16 بئرا استكشافية جديدة بإجمالي تكلفة استثمارية 53 مليون دولار، لافتا إلى أنها تعتزم كذلك حفر 4 آبار استكشافية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة وحتي نهاية العام المالي الحالي 2019/2020، لافتا إلى أن مناطق الشركة بها فرص جاذبة وهو ما شجع علي دخول استثمارات روسية جديدة لشركة زد ان بي في التي تعمل لأول مرة في مصر بقيمة بلغت 71 مليون دولار للبحث عن البترول والغاز في منطقة جنوب شرق رأس العش بالإضافة لاستحواذها علي حصة نسبتها 50% من منطقة شرق جبل الزيت.

وأشار إلى أن خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمحافظات الصعيد تستهدف توصيله الي 180 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2020 - 2021 بمحافظات الفيوم و بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان، لافتا إلى تحقيق معدلات توصيل متميزة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019 -2020 قدرت بنحو 92 ألف و 600 وحدة سكنية.