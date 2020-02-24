شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل مستوى تاريخيا فى مصر.. وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب عالمياً ومحليا ارتفاع ملحوظ للمرة الثانية بمستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، حيث ارتفعت أوقية الذهب إلي 1683 دولاراً مع استمرار التأثير الكبير لفيروس كورونا على الأسواق العالمية، ليصل الذهب إلي أعلي مستوي له عالمياً منذ مارس 2013.

وفى سوق الصاغة بمصر، ارتفع سعر الذهب بقيمة 15 جنيها بعد ارتفاع بمستهل التعاملات 5 جنيهات، متأثرا بزيادة الأسعار عالميا، مسجلا 725 جنيها للجرام من عيار 21، فى أعلي مستويات سعر الذهب بمصر، ليسجل أعلي سعر في تاريخ المعدن النفيس في مصر، فى ظل توقعات بمزيد من الارتفاعات في حالة استمرار صعود سعر الأوقية عالميا.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 يسجل 621 جنيه. عيار 21 يسجل 725 جنيها. عيار 24 يسجل 828 حنيها . الجنيه الذهب 5800 جنيها. اوقية الذهب 1683 دولار.

وقال رأفت فريد- تاجر ذهب بمصر- ل" الخليج 365" إن الأسعار العالمية للمعدن النفيس ارتفعت أكثر من 2.3% بالتزامن مع اقبال كبير على شراء المعدن النفيس بوصفه الملاذ الآمن عند الاضطرابات الاقتصادية، مشيراً إلى صعود الذهب لمستوى تاريخي في مصر مسجلا 725 جنيها للجرام لاول مرة في تاريخ المعدن النفيس.

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وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن "فيروس كورونا" ارتفعت اليوم الاثنين، إلى 2592 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وتمثّل هذه الحصيلة ارتفاعاً كبيرا،ً بالمقارنة مع تلك المسجّلة الأحد، حين توفيّ 97 شخصاً بالفيروس.وقالت لجنة الصحة الوطنية، إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 77 ألف إصابة، بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 409 إصابات جديدة، غالبيتها في هوبي.

وتراجعت عملات آسيوية، الاثنين، في الوقت الذي قاد فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين المخاوف من وباء ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن في الذهب والدولار والفرنك السويسري، بحسب وكالات الأنباء العالمية.

وتراجعت عملات الصين وأستراليا ونيوزيلندا، كما هوت عملات الأسواق الناشئة بدول عدة، فى ظل طلب مرتفع على الملاذات الأمنه والذهب