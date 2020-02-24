شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تقول إنها اشترت 715 ألف طن قمحا فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الاثنين، إنها اشترت 715 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.
وذكرت المؤسسة أنه جرى شراء القمح بمتوسط سعر 247.46 دولار للطن للتسليم في الفترة من أبريل إلى يونيو.
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