الاقتصاد

مؤسسة الحبوب السعودية تقول إنها اشترت 715 ألف طن قمحا فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الاثنين، إنها اشترت 715 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.

وذكرت المؤسسة أنه جرى شراء القمح بمتوسط سعر 247.46 دولار للطن للتسليم في الفترة من أبريل إلى يونيو.

 

 

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