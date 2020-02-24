شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الجاسر رئيساً لمجلس إدارة الخطوط السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن وزير النقل السعودي المهندس صالح الجاسر صدور قرار بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الخطوط السعودية.

وأضاف الجاسر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سائلاً المولى القدير أن أكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في تطوير هذه المؤسسة الوطنية العريقة وخدمة الوطن الحبيب".

يُذكر أنه تم تعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزيرا للنقل في السعودية 24 أكتوبر الماضي. وفي منصب المدير العام لـ"المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية" منذ 2014.

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وشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"، والمدير العام التنفيذي لأحد قطاعات "شركة عبد اللطيف جميل" بين عامي 2003 و2010.

وكانت المنصة اللوجستية السعودية، والتي يرأسها الجاسر، قد أعلنت في وقت سابق عن خطة إنفاق رأسمالي بقيمة 35 مليار دولار أمريكي بهدف تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجستي عالمي.

وأطلقت المنصة اللوجستية السعودية منذ شهر نوفمبر 2019 حملة ترويجية عالمية مدتها شهرين ستكون آخر محطاتها بألمانيا خلال شهر يناير 2020 بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي بالمملكة العربية السعودية.