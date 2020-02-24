شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف خسائره بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا ، الأمر الذي سوف يؤثرا سلبا على ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مناخ الأعمال فى ألمانيا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.0805$ ، و سعر إغلاق تعاملات الجمعة عند 1.0848 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0842$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، بأكبر مكسب يومي منذ 31 كانون الثاني /يناير الماضي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات 1.0778$ المسجل فى اليوم السابق.

دعم عمليات التعافي ، بيانات أفضل من التوقعات عن قطاع الصناعات التحويلية فى ألمانيا وأوروبا خلال شباط/فبراير ،والتي قلصت مخاوف ركود الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأول من هذا العام.

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بفضل عمليات التعافي وتلك البيانات الإيجابية ، حققت العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

انخفضت الأسهم فى إيطاليا على نطاق واسع فى مستهل جلسات هذا الأسبوع ، بفعل تصاعد مخاوف انتشار فيروس كورونا فى شمال البلاد ،حيث أكدت السلطات الصحية الإيطالية على وجود 152 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي ،مع ارتفاع الوفيات إلى أربع حالات.

قررت الحكومة الإيطالية وضع حوالي 12 مدينة فى الشمال تحت الحجر الصحي ،حيث تقع مدينتي ميلانو والبندقية محور الزيادة فى حالات فيروس كورونا ،وتشكل تلك المناطق حوالي 30% من الناتج الاقتصادي لإيطاليا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من ألمانيا عن الثقة فى مناخ الأعمال خلال الشهر الجاري ،ضعف البيانات سوف تزايد الضغوط السلبية على العملة الأوروبية الموحدة"اليورو".

يصدر بحلول الساعة 09:00 جرينتش مؤشر معهد أيفو لقياس مناخ الأعمال في ألمانيا خلال شباط/فبراير المتوقع 95.0 نقطة من 95.9 نقطة في كانون الثاني/يناير.