شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع في التعاملات الفورية 0.91% والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، بنسبة 0.91 في المئة ليصل إلى 1633.70 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر أوقية الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة، بنسبة 1.50في المئة ليصل إلى 1643.30 دولارًا أمريكيًا.