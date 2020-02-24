شكرا لقرائتكم خبر عن خروج جماعي للاستثمارات التركية من بورصتي لندن ونيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء استمرار خروج المستثمرين الأجانب من الشركات التركية للأسبوع الرابع على التوالي حيث ذكرت الوكالة اليوم أن المستثمرين الأجانب باعوا خلال الأسبوع الماضي ما قيمته 35ر9 مليون دولار من أسهم الشركات التركية المسجلة في بورصتي لندن ونيويورك، ليستمر بيع الأجانب للأسهم التركية للأسبوع الرابع على التوالي.

وأشارت بلومبرج إلى أنه تم تسجيل أطول فترة خروج مستمرة للمستثمرين الأجانب من الشركات التركية في أكبر سوقين للأسهم التركية منذ أغسطس .2019

وبلغت قيمة صافي مبيعات المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات التركية المسجلة في بورصة نيويورك خلال الأسبوع الماضي 76ر2 مليون دولار، في حين بلغت قيمة صافي المبيعات في بورصة لندن 1ر5 مليون جنيه إسترليني (59ر6 مليون دولار).