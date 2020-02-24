شكرا لقرائتكم خبر عن خروج جماعي للاستثمارات التركية من بورصتي لندن ونيويورك والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت بلومبرج إلى أنه تم تسجيل أطول فترة خروج مستمرة للمستثمرين الأجانب من الشركات التركية في أكبر سوقين للأسهم التركية منذ أغسطس .2019
وبلغت قيمة صافي مبيعات المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات التركية المسجلة في بورصة نيويورك خلال الأسبوع الماضي 76ر2 مليون دولار، في حين بلغت قيمة صافي المبيعات في بورصة لندن 1ر5 مليون جنيه إسترليني (59ر6 مليون دولار).
كانت هذه تفاصيل خبر خروج جماعي للاستثمارات التركية من بورصتي لندن ونيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.