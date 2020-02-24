شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متزايد على الدولار مع تفشي فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت عملات آسيوية اليوم الاثنين في الوقت الذي قاد فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين المخاوف من وباء ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن في الذهب والدولار والفرنك السويسري.

وتبدي منظمة الصحة العالمية حاليا قلقها بشأن تنامي أعداد الإصابات التي لا تربطها علاقة مباشرة مع مركز التفشي في الصين.

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وتراجعت عملات الصين وأستراليا ونيوزيلندا كما هوت عملات الأسواق الناشئة.

وسجل الدولار الأسترالي أدنى مستوى في 11 عاما في التعاملات المبكرة ونزل الدولار النيوزيلندي نصفا بالمئة، قبل أن يتعافى قليلا، بجانب اليوان مع أنباء عن تقليص أقاليم صينية لقيود الطوارئ.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار مقابل اليورو إلى 1.0820 دولار ومقابل الجنيه الاسترليني إلى 1.2942 دولار، بينما استقطب الفرنك السويسري بعض التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن أيضا وصعد 0.3 بالمئة مع ارتفاع الدولار.