شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ألاف فرصة استثمارية في النسخة الأولى لملتقى البلديات والان نبدء بالتفاصيل

بدء الاستعدادات لانطلاق ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الأولى، الذي يستمر حتى 26 فبراير، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض. ويتضمن معرضاً مصاحباً تستعرض فيه الأمانات والبلديات أكثر من ٥٠٠٠ فرصة استثمارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 ألاف فرصة استثمارية في النسخة الأولى لملتقى البلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.