"بيتك": خدمة العملاء على مدار الساعة خلال العطلة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - خدمة KFH GO وموبى بيتك وXTM

يواصل بيت التمويل الكويتي "بيتك" خلال عطلة الأيام الوطنية في دولة الكويت، تقديم خدماته المصرفية في كافة الاوقات دون التقيد بساعات عمل الفروع او ايام العطل والاجازات، من خلال مجموعة متطورة من الوسائل التقنية.

وتتوفر معظم الخدمات المصرفية بعدة وسائل على مدار الساعة، سواء عبر موقعه الالكتروني kfh.com، او عبر تطبيق الموبايل، أو عبر فروع KFH Go الالكترونية المنتشرة فى العديد من المناطق والمواقع المهمة، بالاضافة الى العديد من قنوات الخدمة الالكترونية الأخرى التي تضمن تمتع العملاء بمجموعة من الخدمات والمنتجات الضرورية وابرزها جهاز "XTM" التفاعلي ذاتي الخدمة، بالاضافة إلى سيارات موبي "بيتك".

وتوفر فروع KFH Go للعملاء منظومة متكاملة من الخدمات الالكترونية الكاملة على مدار الساعة، وبدون تواجد او تدخل اي عنصر بشري، ويوفر الفرع الالكتروني اكثر من 30 خدمة من التي يقدمها الفرع التقليدي.

كما نجح "بيتك" في تطوير امكانيات اجهزة السحب الالي واضافة خدمات جديدة بعضها يقدم لاول مرة على مستوى الكويت، منها السحب النقدي عن طريق الموبايل من دون الحاجة إلى بطاقة السحب الآلي، وذلك من خلال الرمز التعريفي QR code، وايضا السحب باستخدام البطاقة المدنية أو رقم الهاتف النقال، مع امكانية تحديث معلومات البطاقة المدنية، وخدمات تفعيل بطاقات السحب الالي الجديدة والمجددة، وتغيير الرقم السري الخاص ببطاقة الصرف الآلي .

ويمكن لعملاء "بيتك" الاستفادة من خدمات فروع KFH Go، وأجهزة "XTM" التفاعلية ذاتية الخدمة ومن ابرزها خدمتي شراء سبيكة الذهب (10 غرام) واستلامها فوراً، وطباعة الشيكات الفورية، الاولى من نوعهما في الكويت، والسحب والايداع من غير بطاقة، وتحديث البيانات مباشرة وفتح حسابات ( التوفير – الودائع الاستثمارية )، بالاضافة الى تمكين العميل من اجراء حوار مباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة على مدار الساعة.

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ويواصل مركز الاتصال تقديم الخدمات على مدار الساعة لتلقي اتصالات العملاء، والاستماع لمطالبهم والتجاوب معها،من خلال طاقم عمل مؤهل وتقنية متطورة، كما تعمل الخدمة الهاتفية الآلية 1803333، بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب مع عمليات التحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية ودفع الفواتير وشراء بطاقات تعبئة الهواتف النقالة وغيرها .

وتلعب سيارات "موبي بيتك" دورا مهما في تقديم عدد من الخدمات منها السحب والإيداع والاستعلام عن الرصيد وتغيير كلمة السر وغيرها.

كما يمكن لعملاء "بيتك" الذين يفضلون التعامل المباشر مع الموظفين مقدمي الخدمة، زيارة فرع "بيتك" فى المطار الذي يقدم خدماته على مدار الساعة.