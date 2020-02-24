شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى يقفز أكثر من 2% بفضل الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الذهب العالمى أكثر من 2% اليوم الاثنين، ليسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2013، إذ فاقم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى عدة دول غير الصين المخاوف من تضرر النمو الاقتصادى العالمى مما حفز الإقبال على المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملإذا آمنا.

وارتفع الذهب فى المعاملات ألفورية 1.2% إلى 1663.06 دولار للأوقية، وكان قد سجل فى وقت سابق من الجلسة 1678.58 دولار، وفى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة ارتفع الذهب 1% إلى 1665 دولارا.

وواصلت الأسهم العالمية خسائرها مع نمو المخأوف بشأن انتشار المرض خارج الصين وزيادة حادة فى أعداد الإصابات فى إيطاليا وإيران، فى حين أعلنت كوريا الجنوبية رفع مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

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وأبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من تزايد حالات الإصابة دون صلة واضحة بالصين.

وبالنسبة للملإذات الآمنة الأخرى، ارتفع الدولار الأمريكى بينما حومت عائدات أذون الخزانة الامريكية لأجل عشرة أعوام قرب أدنى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر.

وابتعد الين اليابانى أكثر عن أقل مستوياته منذ أبريل 2019 مقابل العملة الأمريكية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3% إلى 2711.81 دولار للأوقية وارتفعت ألفضة 1.1% إلى 18.67 دولار للأوقية، فى حين نزل البلاتين 0.3% إلى 970.36 دولار للأوقية.