شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.37% خاسرا 109.37 نقطة ليصل إلى مستوى 7873.58 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.39% خاسرا 108.75 نقطة ليصل إلى مستوى 7704.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 34.8 مليون سهم بقيمة 879.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 11 شركة، فيما تراجعت 175 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.97%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.61%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.33%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.30%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.11%، ثم قطاعى إنتاج الأغذية والرعاية الصحية بنسبة 0.65%.

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وجاء سهم "الوطنية للتعليم" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.59%، ثم شاكر بنسبة 2.36%، ثم الإنماء طوكيو بنسبة 1.93%، فيما جاء سهم "كهرباء السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.81%، ثم أسمنت حائل بنسبة 2.62%، ثم الكثيرى بنسبة 2.34%.

وفى سياق آخر البنك السعودى للاستثمار، عن صافى ربح خلال السنة المالية الحالية وبلغ 330 مليون ريال مقابل 1.444 مليار ريال، وأرجع سبب يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.

وجاء انخفاض صافي الربح بنسبة 58.5% نتيجة بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات، وذلك نتيجة الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابله انخفاض في إيجار ومصاريف مباني، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.9% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، و مكاسب من سندات الدين والمدرج قيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل عمليات أخرى، قابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وتوزيعات أرباح.