شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المتحد يدفع بورصة البحرين للمنطقة الحمراء بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% خاسرا 2.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1666.03 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.5 مليون سهم بقيمة 236 دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.31% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.28%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، عن استحواذها على عقارات سكنية فى جنوب إفريقيا مقابل قرابة 164 مليون دولار، مضيفة أن عملية الاستحواذ سوف تعزز استثمارات إنفستكورب الأمريكية فى العقارات المتعددة المساكن.

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جدير بالذكر أن محفظة العقارات المتعددة المساكن تشكل الحيز الأكبر من منصة إنفستكورب العقارية بقيمة 2.3 مليار دولار، وتشمل 15 سوقا تضم 18 عقارا وأكثر من 14 ألف وحدة سكنية.

فيما أعلنت مجموعة البركة المصرفية، عن نتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية فى 2019، وحققت المجموعة صافى دخل عائد لمساهمى الشركة بلغ 105.7 مليون دولار مقابل 129.1 مليون دولار عام 2018، بنسبة انخفاض 18%، وبلغ مجموع صافى الدخل 180.2 مليون دولار مقابل 216.7 مليون دولار لعام 2018.

وأرجعت المجموعة، أسباب تراجع الأرباح إلى تأثرها بالتطورات النقدية والجيوسياسية فى البلدان التى تعمل بعض وحدات المجموعة فى معظم أشهر 2019، علاوة على قيام المجموعة برصد مخصصات تحوطية أكبر لوحدتها فى تركيا بغرض تعزيز سلامة أوضاعها المالية، وتمكينها من مواصلة الانطلاق والنمو في السوق التركى.