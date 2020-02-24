شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة بنى سويف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها مدينة بنى سويف الجديدة، يرافقه خلالها، قيادات الهيئة، والمهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أعمال تنفيذ محطة المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحى بالمدينة، وأعمال السواتر الخاصة للتخلص من المياه الزائدة، وكذا أعمال تنفيذ خط مياه الصرف المعالجة قطر 700 مم، والذى سيغذى الغابة الشجرية بمساحة 5000 فدان شرق الطريق الشرقى الحر.

وأثنى نائب رئيس الهيئة، على معدلات الإنجاز بهذه المشروعات، كما طالب مسئولو جهاز المدينة بالمتابعة الدورية لدفع العمل من معدات وعمالة بتلك المشروعات للانتهاء منها نهاية مايو المقبل، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المستمر والمباشر لإزالة أى عقبات تعوق تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة ولا سيما مدن الصعيد.

ومن جانبه، قال المهندس أشرف عبدالرحمن: إن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى إنجاز المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات المرافق لخدمة سكان المدينة، مشيراً إلى أن هناك فرق عمل لمتابعة تلك المشروعات لإنجازها فى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية لسرعة الاستفادة منها.

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وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد إن الجهاز تلقى 49 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة (صناعى – خدمى) بمساحة إجمالية بلغت نحو (540 ألف م2)، وفقاً لنظام التخصيص الفورى الذى أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أنه تم الانتهاء أيضاً من إصدار ما يقرب من 500 رخصة بناء لقطع أراضٍ (اجتماعى - مميز) بأنشطة مختلفة بالمدينة.

وأشار إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لتنمية الصعيد، حيث يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المختلفة فى مجالات الإسكان والطرق والمرافق والخدمات بصعيد مصر، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

وأوضح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، أنه تم سداد نسبة 10% لـ9 طلبات من إجمالى الـ49 طلبا، وفقاً لنظام التخصيص الفورى، وسداد نسبة 25% لـ3 طلبات، وجارٍ التسعير لعدد 37 طلباً آخر بالمدينة.

وأشار المهندس أشرف عبد الرحمن إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق المؤدية للإسكان الاجتماعى (عمارات)، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذا رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بمنطقة الصناعات الخفيفة، والانتهاء من قطع التباب بمنطقة الإسكان الاجتماعى (أراضى) بالمرحلة الرابعة، وجارى تنفيذ مشروع تنسيق وزراعة منطقة مركز المدينة.