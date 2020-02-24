شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار تعقد اجتماعا لبحث مشكلات مستثمرى القطاع الزراعى بحضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مساء الأربعاء المقبل، اجتماعا مع المستثمرين بالقطاع الزراعي لمناقشة تحديات و فرص الاستثمار الزراعى فى مصر.

وبحسب ما أعلنته الهيئة اليوم، سيشهد اللقاء الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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ولضمان مشاركة أكبر عدد من المستثمرين حددت الهيئة آلية تواصل تهدف إلى قيام كل مستثمر بذكر مشكلته أو مقترحاته قبل المشاركة في الاجتماع بحيث تكون هناك ردود عليها من وزير الزراعة خلال اللقاء، الذى يأتى فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتعامل المباشر مع مشكلات المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، حيث سبق أن التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مع مستثمري القليوبية بمشاركة ممثلي جمعيات المستثمرين بالمحافظة، واقترح خلق كيان مُوحد يضم موظفي الاستثمار بديوان المحافظة وهيئتي "الاستثمار" و"التنمية الصناعية" تسهيلاً للإجراءات، مع إصدار نموذج عقد موحد لتخصيص الأراضي للمستثمرين بالمحافظة وعقد لقاءات دورية مع المستثمرين وإعادة تأهيل المبني الإداري بالمنطقة الصناعية لعقد جلسات استماع للمستثمرين.

كذلك أثمر اللقاء عن عدد من النقاط الإيجابية حيث أكد "عبد الوهاب" أنه سيتم نقل مكتب خدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية إلي المنطقة الاستثمارية ببنها وتعزيزه فور الانتهاء منها، كما سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ليكون لها مكتب داخل المنطقة الاستثمارية تمهيداً لتيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في المجال الصناعي، كما اقترح فكرة البدء في خلق كيان مشترك يضم كل من موظفي هيئة الاستثمار بمحافظة القليوبية، ومسؤولي الاستثمار بديوان المحافظة، وموظفي هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة.