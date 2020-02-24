شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.95% خاسرة 94.28 نقطة، لتصل إلى مستوى 9804.12 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 19.1 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 1695 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 33 سهما ، واستقر سهم واحد.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.17%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.29%.

وفى سياق متصل، أعلن الخليج التجاري (الخليجي)، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، التي عقدت يوم الأحد الموافق 23 فبراير، حيث تداول المساهمون في البنود التالية وقرروا :

مقررات الجمعية العامة العادية السنوية:

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1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة .المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والخطة المستقبلية للشركة

2- المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

3- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

4- المصادقة على سياسة توزيع الأرباح والموافقة على اقتــراح مجلس الإدارة بشــأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 7,5% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل 0,075 ريال لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

5- مراجعة واعتماد تقرير مراجع حسابات الشركة حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (5) لسنة 2016 بشان التزام البنك بقوانين الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

6- اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2019 من ضمنه إقرار سياسة مكافآت وحوافز مجلس الإدارة والإدارة العليا .

7- إبراء ذمة أعضـاء مجلس إدارة الشركة من المسئولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد مكافآتهم.

8- تعيين شركة ديليوت أند توش كمراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتحديد بدل أتعابهم.