شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبحث عن العزم الايجابي– تحليل -24-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس بتذبذب الجانبي والمتكرر قرب الدعم الأولي المستقر عند 2.5400, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ليتمكن من خلالها من الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حاليا حول 2.6100 و 2.6500 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5400 و 2.6100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد