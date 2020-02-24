شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضطر للتذبذب الجانبي المؤقت– تحليل - 24-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر البلاتين لتشكيل تداولات جانبية مؤقتة نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 970.00, لكن الثبات الإيجابي فوق مستوى الدعم الأولي المستقر عند 950.00 يدعونا للاستمرار بترجيح المحاولات الصاعدة ولنتوقع بتجميعه لعزم إيجابي جديد الاندفاع مباشرة نحو الحاجز المستقر عند 1025.00 والذي بتجاوزه سيفتح باب الوصول نحو مقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 1075.00 لهذا اليوم.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد