الباوند مقابل الين يحافظ على المسار التصحيحي الصاعد-تحليل - 24-2-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تذبذبه الإيجابي فوق مستوى 143.80 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الصاعد مسجلا بذلك بعض الأهداف الإيجابية بملامسته لمستوى 145.00 خلال الفترة الأخيرة.
ثبات الدعم الأولي يعزز توقعنا التصحيحي الصاعد ولنشير إلى أن ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, سيزيد من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي لنبقى بانتظار وصوله نحو 145.50 ومن ثم ليضغط على المقاومة المحورية الممتدة حاليا نحو 146.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.80 و 145.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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