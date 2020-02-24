اليورو مقابل الباوند يحافظ على الثبات السلبي– تحليل – 24-2-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا بشكل سلبي دون مستوى 0.8408 ليشكل ذلك حاجز إضافي أمام التداولات التصحيحية الصاعدة لنلاحظ بدء تشكيله لموجات سلبية جديدة باستقراره عند 0.8365.
ما سبق, يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية والتي قد تستهدف بشكل أولي مستوى 0.8275 ومن ثم لننتظر وصوله نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 0.8124 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8400 و 0.8275
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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