شكرا لقرائتكم خبر عن 23.8 مليون دينار وثيقة التأمين الصحي الجماعي الجديد للقطاع النفطي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تدرس مؤسسة البترول الكويتية ترسية مناقصتي وثيقة التأمين الصحي الجماعي للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بقيمة 23.8 مليون دينار. ولجأت "البترول" لتقسيم التأمين الصحي الى مناقصتين، حيث تبلغ قيمة المناقصة الأولى 12.3 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة المناقصة الثانية 11.5 مليون دينار، بحسب صحيفة "الأنباء". ووثيقة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع النفطي تغطي نحو 60 ألف موظف مع عائلاتهم. وعلى مستوى الأداء التشغيلي، تدرس شركة نفط الكويت التي تعمل تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية لإنفاق 15.2 مليار دينار (ما يعادل 50 مليار دولار) على مشاريع إنتاج الخام والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة وتحديدا بالفترة الممتدة من السنة المالية المقبلة 2021 حتى عام 2025.

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