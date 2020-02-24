الاقتصاد

هيئة الاتصالات السعودية تطلق اتفاقيات فتح النطاق العريض الثابت بين جميع شركات القطاع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الست المقدمة للخدمة.

وبحسب بيان صدر عن الهيئة ستُمكن الاتفاقية شركات الاتصالات الست "الاتصالات السعودية، وموبايلي، وزين السعودية، والاتصالات المتكاملة، وشركة ضوئيات، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات" بفتح المجال بين بعضها.

كما تتيح تلك الاتفاقية استخدام البنية التحتية للنطاق العريض الثابت (الألياف الضوئية) التابعة لمختلف الشركات وخدمة المستفيدين من خلالها.

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وتلك الاتفاقية ستتيح أيضا الاستفادة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بغض النظر عن مالك البنية التحتية، الأمر الذي سيمكن المستفيدين من اختيار الشركة المقدمة لخدمات الاتصالات عبر الألياف الضوئية دون حصره على شركة بعينها، والاستفادة من العروض والخدمات المقدمة.

وتهدف الاتفاقية الأولى من نوعها إلى الاستفادة القصوى من البنية التحتية الضخمة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة وتشجيع المزيد من الاستثمار فيها، وزيادة عدد الخيارات أمام المستخدمين، إضافة إلى رفع مستوى التكامل بين الشركات، وتعزيز المنافسة فيما بينها على جودة الخدمة والمميزات المقدمة.

يذكر أن المستخدمين سيستفيدون من فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الستة مالكة البنية التحتية خلال (90) يومًا من توقيع الاتفاقية.

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