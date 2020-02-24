شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المراكز العربية" تناقش إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في 16 مارس المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة المراكز العربية يوم 16 مارس 2020، وذلك للتصويت على إصدار صكوك.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أن جدول أعمال الجمعية سيتضمن بندا واحدا هو: التصويت على إصدار الشركة صكوكاً متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يصل إجماليه إلى مليار دولار أمريكي ما يعادل 3.75 مليار ريال أو ما يعادلها من العملات المتعلقة الأخرى.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الصكوك قد يتم إصدارها من وقت لآخر إما في السوق المحلي أو الأسواق الدولية بأي عملة، وذلك من خلال عملية إصدار واحدة أو عدة إصدارات، وذلك وفقًا للسياسة طويلة الأجل التي تتبناها الشركة للحصول على تمويل عن طريق أسواق أكثر مرونة وغير مضمونة.

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وستناقش العمومية أيضا منح مجلس الإدارة صلاحيات عامة وغير مشروطة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، إما بشكل مباشر أو عن طريق التفويض، ولاتخاذ أي قرار، وإجراء أي تفاوض.

وستناقش العمومية كذلك الموافقة على والدخول في أي اتفاق أو سند أو وثيقة أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه الصفقة، ولاتخاذ القرار بخصوص عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها، وتوقيت أي إصدار للصكوك، بناءً على أوضاع السوق وأحوال الشركة المالية، وذلك دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين.

يشار إلى أن الشركة طرحت أول إصدار من الصكوك وذلك في نوفمبر 2019، حيث وصلت طلبات الاكتتاب فيه أكثر من 4 أضعاف حجم الصكوك المطروحة، وتجاوزت نسبة الطلبات من المستثمرين الخارجيين 80% من مجمل الطلبات.

وكانت أرباح شركة المراكز العربية قد تراجعت بنسبة 60% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بعد تحقيقها صافي أرباح بلغ 110.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 275.8 مليون ريال في الربع الثالث في 31 ديسمبر 2018.