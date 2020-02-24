شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في عشرة أشهر أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ مطلع 25 من نيسان/أبريل الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور في اليابان ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 111.57 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.61، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 111.22، بينما حقق الأعلى له عند 111.68.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في المؤتمر الصحفي للجمعية الوطنية للسياسات الأعمال الاقتصادية في واشنطون، ويأتي ذلك قبل ساعات من إلقائها للكلمة الافتتاحية في ندوة "المرأة في الاقتصاد" الخميس القادم في كليفلاند.