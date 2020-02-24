شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى له في شهر مع ارتفاع مؤشر الدولار والمخاوف من انتشار كورونا خارج الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها مند 23 من كانون الثاني/يناير وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال المخاوف من انتشار فيروس كورونا في بلدان أخرى غير الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

في تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.29% لتتداول حالياً عند 972.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 975.51$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 99.56 مقارنة بالافتتاحية عند 99.47.

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هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن كون السلطات الصينية ستكثف التعديلات السياسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لأكبر مستورد للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بالإضافة إلى العمل على مكافحة تفشي فيروس كورونا، وجاء ذلك بالتزامن مع التي أفادت بارتفاع الحالات المصابة بالفيروس القاتل في الصين لنحو سبعة وسبعون ألف وأن إجمالي عدد القتلى بلغ نحو ألفان وخمسمائة شخص.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا منذ قليل أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة والوقاية من الأمراض بأن 7 أشخاص قد توفوا من جراء الفيروس التاجي وأن الحالات المصابة بالفيروس داخل البلاد ارتفعت بواقع 161 حالة لإجمالي 763 حالة مصابة، وجاء ذلك عقب ساعات من أعلن شركة سامسونج إلكترونكس السبت الماضي عن وجود حالة مصابة بالفيروس في مجمع مصانع الاجهزة المحمولة التابع لها في كوريا الجنوبية، ما أدى لإغلاق المنشأة بأكملها اليوم.

وفي إيطاليا تم إلغاء بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية عقب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 140 شخص، ومن المرتقب أن تغلق تركيا مؤقتاً حدودها مع إيران التي بها معظم الحالة المصابة بالفيروس في الشرق الأوسط، 43 حالة وثمانية وفيات، ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أفاد الخميس بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة".