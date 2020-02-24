شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في شهر مع ارتفاع مؤشر الدولار ووسط القلق من انتشار كورونا عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام تيمكس للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 24 من كانون الثاني/يناير وارتداد خام برنت للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 28 من الشهر ذاته وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تقييم المستثمرين لانتشار فيروس كورونا خارج الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً والتي قد تثقل على مستويات الطلب العالمي على النفط.

وفي تمام الساعة 04:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.82% لتتداول عند مستويات 52.17$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.60$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 53.38$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 1.31% لتتداول عند 57.10$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.85$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي عند 58.50$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 99.55 مقارنة بالافتتاحية عند 99.47، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 99.26.

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هذا وقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن كون السلطات الصينية ستكثف التعديلات السياسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لثاني أكبر مستهلك للطاقة وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بالإضافة إلى العمل على مكافحة تفشي فيروس كورونا، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت بارتفاع الحالات المصابة بالفيروس القاتل في الصين لنحو سبعة وسبعون ألف وأن إجمالي عدد القتلى بلغ نحو ألفان وخمسمائة شخص.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا منذ قليل أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة والوقاية من الأمراض بأن 7 أشخاص قد توفوا من جراء الفيروس التاجي وأن الحالات المصابة بالفيروس داخل البلاد ارتفعت بواقع 161 حالة لإجمالي 763 حالة مصابة، وجاء ذلك عقب ساعات من أعلن شركة سامسونج إلكترونكس السبت الماضي عن وجود حالة مصابة بالفيروس في مجمع مصانع الاجهزة المحمولة التابع لها في كوريا الجنوبية، ما أدى لإغلاق المنشأة بأكملها اليوم.

وفي إيطاليا تم إلغاء بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية عقب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 140 شخص، ومن المرتقب أن تغلق تركيا مؤقتاً حدودها مع إيران التي بها معظم الحالة المصابة بالفيروس في الشرق الأوسط، 43 حالة وثمانية وفيات، ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أفاد الخميس بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة".

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 679 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 21 من هذا الشهر، لتعكس ثالث ارتفع أسبوعي لها على التوالي والأعلى لها منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع خلال الشهر الجاري إلى مستويات 13 مليون برميل يومياً والتي بلغها لأول مرة مطلع العام.