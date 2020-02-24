شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب للأعلى لها في سبعة أعوام متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار وسط المخاوف من انتشار كورونا عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ السادس من شباط/فبراير 2013 متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تحويل المستثمرين للسيولة إلى الملاذات الآمنه وعلى رأسهم الذهب مع المخاوف من انتشار فيروس كورونا خارج الصين.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.41% لتتداول عند 1,662.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,656.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,648.80$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.08% إلى 99.55 مقارنة بالافتتاحية عند 99.47.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في المؤتمر الصحفي للجمعية الوطنية للسياسات الأعمال الاقتصادية في واشنطون، ويأتي ذلك قبل ساعات من إلقائها للكلمة الافتتاحية في ندوة "المرأة في الاقتصاد" الخميس القادم في كليفلاند.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن كون السلطات الصينية ستكثف التعديلات السياسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بالإضافة إلى العمل على مكافحة تفشي فيروس كورونا، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت بارتفاع الحالات المصابة بالفيروس القاتل في الصين لنحو سبعة وسبعون ألف وأن إجمالي عدد القتلى بلغ نحو ألفان وخمسمائة شخص.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا منذ قليل أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة والوقاية من الأمراض بأن 7 أشخاص قد توفوا من جراء الفيروس التاجي وأن الحالات المصابة بالفيروس داخل البلاد ارتفعت بواقع 161 حالة لإجمالي 763 حالة مصابة، وجاء ذلك عقب ساعات من أعلن شركة سامسونج إلكترونكس السبت الماضي عن وجود حالة مصابة بالفيروس في مجمع مصانع الاجهزة المحمولة التابع لها في كوريا الجنوبية، ما أدى لإغلاق المنشأة بأكملها اليوم.

وفي إيطاليا تم إلغاء بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية عقب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 140 شخص، ومن المرتقب أن تغلق تركيا مؤقتاً حدودها مع إيران التي بها معظم الحالة المصابة بالفيروس في الشرق الأوسط، 43 حالة وثمانية وفيات، ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أفاد الخميس بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة".