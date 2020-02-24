شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في سبعة أسابيع مع ارتفاع مؤشر الدولار ووسط القلق من انتشار كورونا عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال المخاوف من انتشار فيروس كورونا في بلدان أخرى غير الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.05% لتتداول حالياً عند 18.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.71$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 18.61$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 99.58 مقارنة بالافتتاحية عند 99.47.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في المؤتمر الصحفي للجمعية الوطنية للسياسات الأعمال الاقتصادية في واشنطون، ويأتي ذلك قبل ساعات من إلقائها للكلمة الافتتاحية في ندوة "المرأة في الاقتصاد" الخميس القادم في كليفلاند.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن كون السلطات الصينية ستكثف التعديلات السياسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لأكبر مستورد للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بالإضافة للعمل على مكافحة تفشي فيروس كورونا، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي أفادت بارتفاع الحالات المصابة بالفيروس في الصين لنحو 77 ألف وأن إجمالي عدد القتلى بلغ قرابة 2,500 شخص.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا منذ قليل أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة والوقاية من الأمراض بأن 7 أشخاص قد توفوا من جراء الفيروس التاجي وأن الحالات المصابة بالفيروس داخل البلاد ارتفعت بواقع 161 حالة لإجمالي 763 حالة مصابة، وجاء ذلك عقب ساعات من أعلن شركة سامسونج إلكترونكس السبت الماضي عن وجود حالة مصابة بالفيروس في مجمع مصانع الاجهزة المحمولة التابع لها في كوريا الجنوبية، ما أدى لإغلاق المنشأة بأكملها اليوم.

وفي إيطاليا تم إلغاء بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية عقب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 140 شخص، ومن المرتقب أن تغلق تركيا مؤقتاً حدودها مع إيران التي بها معظم الحالة المصابة بالفيروس في الشرق الأوسط، 43 حالة وثمانية وفيات، ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أفاد الخميس بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة".