شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 13 من شباط/فبراير الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق من تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% إلى مستويات 1.0819 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0846 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0811، بينما حقق الأعلى له عند 1.0850.

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هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 95.0 مقابل 95.9 في كانون الثاني/يناير الماضي، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للتوقعات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 92.1 مقابل 92.9، وقد تعكس قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية هي الأخرى تقلص الاتساع إلى ما قيمته 98.6 مقابل 99.1 في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قيام إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو يإلغاء بعض الأحداث العامة من بينها مهرجان البندقية عقب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 140 شخص، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا إيقاف النمسا قطار قادم إليها من إيطاليا بسبب الاشتباه بأن اثنان من الركاب على متنه مصابين بالفيروس التاجي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في المؤتمر الصحفي للجمعية الوطنية للسياسات الأعمال الاقتصادية في واشنطون، ويأتي ذلك قبل ساعات من إلقائها للكلمة الافتتاحية في ندوة "المرأة في الاقتصاد" الخميس القادم في كليفلاند.