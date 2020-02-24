شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يواجه مقاومة قوية – تحليل - 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج الدولار مقابل الفرنك صعوبة في تخطي مستوى 0.9836، ليتداول بسلبية ويرتكز على المتوسط المتحرك 50، بانتظار الارتداد صعوداً الآن لاختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 0.9945.

مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتخلص من عزمه السلبي ليدعم التوقعات بالارتفاع، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9775 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض واختبار مستوى 0.9712 كمحطة سلبية أولى.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9760 والمقاومة 0.9880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد