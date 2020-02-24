شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يزحف نحو الأسفل – تحليل - 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6600، ولا يزال السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 0.6560.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.6670 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي والقصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6560 والمقاومة 0.6640
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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