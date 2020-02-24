شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بفجوة هابطة – تحليل - 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر عقود خام برنت اليوم بفجوة هابطة قوية ليكسر مستوى 57.36 ويستقر دونه، مما يشير إلى توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط وإيقاف التصحيح الصاعد الذي بدأه السعر مؤخراً.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم، حيث يتواجد الهدف الرئيسي التالي عند 53.23، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 57.36 ثم 58.10 سيوقف الضغط السلبي المتوقع ويقود السعر للعودة إلى الاتجاه التصحيحي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 57.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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