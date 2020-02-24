شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر مستويات الدعم – تحليل - 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النفط تداولات اليوم بانخفاض قوي متأثراً بالمخاوف من الانتشار الكبير لفايروس كورونا، ليقع السعر تحت الدعم المحوري 52.30، مما يوقف السيناريو التصحيحي الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف المسار الرئيسي الهابط من جديد.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً للفترة القادمة، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتمثل باختبار مستوى 49.40، بينما يمثل اختراق 53.20 مفتاح العودة إلى التصحيح الصاعد لتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 55.53.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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